İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi - Haberler

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İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Gülşah Kahveci - Genel
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İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi Beyoğlu'nda yağan karın ardından dolu etkili oldu Beyoğlu'nda kar yağışının ardından kısa süreli dolu etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi

Beyoğlu'nda yağan karın ardından dolu etkili oldu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kar yağışının ardından kısa süreli dolu etkili oldu.

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından sabahın erken saatlerinde kar yağdı. Mega kentte kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, dolu sürprizi yaşandı. Beyoğlu Piyaleşapa'da kar yağışının ardından dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakikalık yağıştan sonra yerler ve araçların üzeri kısmen dolu ile kaplandı.

İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi

İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi

İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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