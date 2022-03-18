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İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Hakan Polat - Genel
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İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gün içinde yeniden etkisi göstermeye başladı.

İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gün içinde yeniden etkisi göstermeye başladı. Aralıkla devam eden yağışlarda ise vatandaşlar ev ve işlerine gitmekte zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından gece saatlerinde kar yağışı başladı. İstanbul'un birçok noktasında etkisini gösteren yağışlar gün içinde de aralıklarla devam etti. Kar yağışının en etkili olduğu noktaların başında gelen Esenyurt bölgesinde ise aniden bastıran kar yağışı evine ve işine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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