İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi, E-5'te görüş mesafesi düştü - Haberler

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İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi, E-5'te görüş mesafesi düştü

İhlas Haber Ajansı - Emre Baba - Genel
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İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi, E-5'te görüş mesafesi düştü İstanbul'da akşam saatlerinde tipi şeklinde kısa süreli etkili olan kar yağışı E-5 karayolunda görüş mesafesini düşürürken, sürücüler yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi, E-5'te görüş mesafesi düştü

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde tipi şeklinde kısa süreli etkili olan kar yağışı E-5 karayolunda görüş mesafesini düşürürken, sürücüler yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gün içerisinde zaman zaman etkili olmuştu. Akşam saatlerinde de tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sürücülere ve vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. E-5 Karayolunda kısa süreli görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte sürücüler yavaş bir şekilde ilerledi. Yağış nedeniyle karayolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü. E-5 Karayolunda yoğunluk ise drone ile görüntülendi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi, E-5'te görüş mesafesi düştü

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi, E-5'te görüş mesafesi düştü

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi, E-5'te görüş mesafesi düştü

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İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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