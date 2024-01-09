İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SON DAKİKA | Kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar yağışı okullar tatil mi?

Kar tatili olacak mı ve İstanbul'da kar yağışı okullar tatil mi merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar yağışı okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

KAR TATİLİ OLACAK MI?

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı. İstanbul Valiliği'nden okullar için kar tatili hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olacağına yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.