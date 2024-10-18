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İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı ne zaman, hangi illere kar yağacak?

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı ne zaman, hangi illere kar yağacak?
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Kar yağışı başladı mı? Hava durumu raporlarına göre İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kar yağışının hangi illeri etkileyeceği ve yağışın ne kadar süreceği araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre, Türkiye perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Bu soğuk hava dalgasıyla beraber, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 5 ila 7 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman?

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi kar yağışı beklentisi içerisine girdi. Kar ne zaman yağacak ve hangi illerde kar yağacağı merak ediliyor. Rusya'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Salı günü hava sıcaklıkları bir miktar artış gösterecek olsa da, perşembe gününden itibaren Rusya kaynaklı bu soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar yeniden düşmeye başlayacak. Kar yağışı ne zaman, hangi illere kar yağacak? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da salı günü hava açık ve sıcaklık 22 derece civarında olacak. Çarşamba günü ise yağmur bekleniyor ve soğuk bir rüzgar etkili olacak. Ankara'da hafta ortasında belirgin bir soğuma yaşanacak, sıcaklık 22 dereceye kadar düşecek. İzmir'de güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Bursa'da hava açık, sıcaklık ise 24 derece olacak. Antalya'da sıcaklık 27 derece olacak.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı ne zaman, hangi illere kar yağacak?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji uzmanlarına göre, sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor ve Anadolu'da kar yağışı olabileceği öngörülüyor. Perşembe günü itibarıyla Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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