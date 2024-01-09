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İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı

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Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu.

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı

İSTANBUL - Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yılın ilk karı etkili olurken, park halinde bazı araçların üzerinin kar tuttuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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