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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

İhlas Haber Ajansı - Hacer İnci - Genel
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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Trafik yoğunluğu da yüzde 53'lere ulaştı. E-5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışıyla trafik yoğunluğu da yüz de 53'le ulaştı. E-5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

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İhlas Haber Ajansı / Hacer İnci - Genel

İstanbul, E 5, kar, Genel, Haberler

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