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İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
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İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, kışın ilk kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. İstanbul'da kar yağışı bekleniyor ancak kesin tarih henüz belirsiz. İlgili kurumlar, hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor.

Kar ne zaman yağacak? Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak etmeye başladı. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle kar beklentisi artıyor. Kar yağışıyla ilgili açıklama, Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelindeki hava durumu ve kar yağışı beklentileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, 20 Kasım itibarıyla bazı bölgelerde yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirtti. Cumartesi günü itibarıyla Marmara Bölgesi'nden kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışların pazar günü iç bölgelerde gece saatlerinde kar yağışına dönüşme ihtimali bulunuyor. Prof. Dr. Şen, özellikle kar yağışı görülebilecek bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını ve olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

20 KASIM GÜNCEL HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu: Hafif yağmur etkili.

Doğu Anadolu: Hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

İstanbul: Hava sıcaklığı 14°C.

Edirne: 16°C, parçalı bulutlu.

İzmir: 17°C, açık hava.

Ankara: 11°C, serin ve kuru.

Antalya: 20°C, doğu bölgeleri öğlen saatlerinde yağmurlu.

Erzurum: 7°C, karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI

Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu. Yağış nedeniyle kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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