İstanbul'da kar var mı, kaç gün sürecek? 29-30 Ocak kar yağacak mı? Bu hafta hava karlı mı?

Bu hafta kar var mı ve hava durumu tahmini nedir soruları araştırılırken İstanbul'da kar yağışı kaç gün süreceği merak ediliyor. Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarılardan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı. İstanbul'da kar var mı, kaç gün sürecek? 29-30 Ocak kar yağacak mı? Bu hafta hava karlı mı? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL'DA KAR VAR MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesiminde kar yağışı etkili oldu. Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

29 OCAK - 4 ŞUBAT OCAK KAR YAĞACAK MI?

Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

BU HAFTA HAVA KARLI MI?

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.