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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul'a kar yağacak mı?
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İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'a kar 3-4 Şubat 2025 tarihlerinde gelebilir. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak, hangi gün etkili olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri…

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbullular hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da kar yağışı için sıcaklıkların 0°C'ye yaklaşması gerektiğini söylüyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminlerine göre, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü soğuk ve yağışlı hava batı bölgelerden Türkiye'ye giriş yapacak. Bu süreçte İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul'a kar yağacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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