kim ayının ortalarına yaklaşırken İstanbul'da hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşmeye başladı. Gün içinde etkili olan soğuk rüzgarlar ve ani sıcaklık değişimleri, mevsim geçişinin hızla yaşandığını gösteriyor. İstanbul'da kar yağışına dair beklentiler de bu dönemde her yıl olduğu gibi yeniden gündemde.

Özellikle yüksek kesimlerde görülen don olayları ve sıcaklığın sıfırın altına düşmesi, meteorolojik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar için şu soruyu ön plana çıkardı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?, İstanbul'da kar yağışı var mı, hangi illerde kar yağacak? İstanbul hava durumuna dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul gibi kıyı ve metropol şehirlerde kar yağışı, iç kesimlere göre daha geç ve daha az görülür. Ancak bu durum, İstanbul'un hiç kar almayacağı anlamına gelmez. Geçmiş yıllardaki meteorolojik verilere ve iklimsel döngülere bakıldığında, İstanbul'da kar yağışı genellikle Ocak ve Şubat aylarında etkili olmaktadır.

Son günlerde yaşanan sıcaklık düşüşleri ve kuvvetli yağış geçişleri, Aralık ayı itibarıyla karla karışık yağmur ihtimalini artırsa da, kent merkezinde kar örtüsü oluşturacak yoğunlukta bir yağışın kısa vadede gerçekleşmesi beklenmemektedir. Meteorolojik tahminler, İstanbul'da kar yağışının en yüksek olasılıkla Ocak ayının ikinci yarısından sonra başlayabileceğini göstermektedir.

Ancak İstanbul'un yüksek bölgeleri, özellikle Çamlıca Tepesi, Hadımköy, Arnavutköy ve Beylikdüzü gibi yerler, genel hava sistemlerinden daha erken etkilenebilir. Bu bölgelerde karla karışık yağmur ya da hafif kar geçişleri, ana kent merkezinden önce görülebilir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Şu anda İstanbul'da kar yağışı gözlemlenmemektedir. Kent genelinde etkili olan sistem, daha çok sağanak yağış ve serin rüzgar şeklinde kendini göstermektedir. Meteoroloji kaynakları, önümüzdeki günlerde İstanbul için yağmur geçişlerinin devam edeceğini; ancak kar ihtimalinin kısa vadede düşük olduğunu vurgulamaktadır.

Bununla birlikte, atmosferdeki ani değişiklikler ve kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri, hava durumunu hızla etkileyebileceğinden, karla karışık yağmur gibi kısa süreli sürpriz hava olaylarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.

İstanbul'un bazı ilçelerinde, özellikle kuzeye ve batıya bakan yüksek alanlarda, gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşebilmektedir. Bu nedenle lokal ve sınırlı bölgelerde karla karışık yağış ya da hafif kar görülme ihtimali, şehir genelinde olmasa da, küçük yerleşimlerde mümkündür.

İSTANBUL'DA KAR HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

İstanbul'da kar beklentisi yükselirken, aynı hava sistemlerinin etkisi altında kalan birçok ilde de kar yağışı olasılığı gündemdedir. Özellikle Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışları daha erken başlamaktadır.

Öne çıkan bazı bölgeler şunlardır:

Bolu Dağı ve Abant çevresi: Sıcaklıklar sıfırın altına düşmüş durumda ve bu bölgelerde kar yağışı ihtimali oldukça yüksek. Mevsimin ilk karı genellikle bu bölgelerde düşmektedir.

Sakarya, Kocaeli ve Yalova'nın yüksek kesimleri: İstanbul'a yakın olan bu illerde, hava sıcaklığı birkaç derece daha düşük olduğu için karla karışık yağmur ya da hafif kar görülme ihtimali daha fazladır.

Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri: İç Anadolu'nun yüksek rakımlı kesimleri, genellikle Kasım ayı sonlarına doğru karla tanışır.

Doğu Anadolu ve Karadeniz yaylaları: Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt gibi şehirlerde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışları çok daha erken başlar ve uzun süreli olabilir.

İstanbul'un karla tanışması, genellikle bu bölgelerdeki kar yağışlarından birkaç hafta sonra gerçekleşir. Soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine tam olarak yerleşmesiyle birlikte İstanbul'da da kar ihtimali ciddi oranda artmaktadır.