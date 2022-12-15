İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 2022 Kar yağışı ne zaman başlayacak? 4-5 gün boyunca etkisini sürdürecek kar yağışı geliyor!

Sıcaklıklar düşmeye devam ederken bir yandan da vatandaşlar tarafından İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Soruları merak ediliyordu. Megakent İstanbul'da sıcaklığın 10-12 derece birden düşeceğini ifade eden meteorolojik kaynaklar, 4-5 gün etkili olacak kar yağışı beklendiğini kaydetti. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 2022 Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle İstanbul'da milyonlarca vatandaş ilk karın ne zaman yağacağını merak etmeye başladı. Bu nedenle İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 2022 Kar yağışı ne zaman başlayacak? Soruları arama motorları üzerinde özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 2022 Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar bekleyenleri sevindiren bir açıklama ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan geldi. 18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgasının cereyan edeceğini belirten Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

2022 KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt şu ifadeleri kullandı; "2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti."