İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Gerçekleştirildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde yüzlerce kadının katılımıyla "Şiddetle Mücadele Yürüyüşü" gerçekleştirdi. "Sesimiz yankılansın yaşamak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, kadına şiddetin son bulmasını istedi.

Büyükçekmece Belediyesi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'de yüzlerce kadının katılımıyla "Şiddetle Mücadele Yürüyüşü" yapıldı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Büyükçekmeceli kadınlar, şiddet mağduru kadınların isimlerinin yer aldığı dövizler taşıdı. Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından meydanı dolduran yüzlerce kadın, 2023 yılında şiddete maruz kalarak yaşamını yitiren 348 kadının isimlerinin yazılı olduğu mor renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

"Kadına şiddetin yüksek olduğu yerlerde demokrasi gelişmemiştir"

Kadına şiddeti sert bir dille kınayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle konuştu:

"Kadına Şiddet toplumun geldiği seviye bakımından çok önemli bir örnektir. Kadına şiddet arttıkça toplumdaki demokrasinin geldiği nokta, insan haklarının geldiği nokta, ekonomik özgürlüğün geldiği nokta ortaya çıkar. Kadına şiddetin yüksek olduğu yerlerde demokrasi ve insan hakları gelişmemiştir, ekonomi gelişmemiştir. Kadınımız saygıyı istiyor. Kadınımız eşitlik istiyor. Erkek ne kadar eşitse kadınımızın ondan daha da eşit olması lazım."

Şiddete karşı mücadele yöntemleri söyleşisi

Etkinlikler kapsamında "Şiddete Karşı Mücadele Yöntemleri" konulu bir söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Şilan Eraslan'ın yaptığı söyleşinin konuşmacıları ise Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Kadının İnsan Hakları Derneği Yöneticisi Duygu Dokuz, İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç oldu. Söyleşide Şiddet Türleri ve Yasal Haklar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Yerel Yönetimler konuları tartışıldı. - İSTANBUL