İstanbul'da ciddi şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı.Peki, İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem şiddeti ne? İstanbul kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Düzce depremi nerelerde hissedildi? Düzce depremi merkez üssü nerede? Düzce depremi nerede oldu?

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem şiddeti ne? İstanbul kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 04.08 sıralarında Sarıdere-Gölyaka Düzce merkezli olarak 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İSTANBUL KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Vatandaşlar meydana gelen depremin şiddetini araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'ne verilerine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.