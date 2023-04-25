25 Nisan günü Kadıköy semalarında uçuş yapan jetler ve uçaklar vatandaşların gündeminde yer aldı. Gökyüzünde uçuş yapan jetlerin ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul'da jet sesleri neden geliyor? Son dakika! İstanbul neden jetler uçuyor? sorularını araştırdı. Peki, İstanbul'da jet sesleri neden geliyor? Son dakika! İstanbul neden jetler uçuyor? Detaylar haberimizde...

İstanbul'da jet sesleri neden geliyor? sorusu 25 Nisan günü Kadıköy'de uçan jetlerin ardından aratıldı. Vatandaşları endişelendiren jet uçuşlarının ardından İstanbul'da jet sesleri neden geliyor? Son dakika! İstanbul neden jetler uçuyor? soruları aratıldı. İstanbul'da uçan jetler hakkında yapılan araştırmalar İstanbul'da jet sesleri neden geliyor? Son dakika! İstanbul neden jetler uçuyor?soruları ile aratıldı. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA JET SESLERİ NEDEN GELİYOR?

27 Nisan'da başlayacak olan Teknofes hazırlıkları kapsamında askeri uçaklar ve jetler İstanbul semalarında uçuş gerçekleştiriyor.

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 için Atatürk Havalimanı'na uçarak geldi. Uçuş sırasında Bayraktar AKINCI TİHA da eşlik etti.Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'e uçarak geldi.Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nin de bulunduğu Tekirdağ'daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan, TEKNOFEST 2023 çerçvesinde sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na havalandı. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan saat 12: 32'de uçuşa başlayan Bayraktar KIZILELMA, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13: 09'da başarıyla indi. Bu uçuş ile Bayraktar KIZILELMA ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Bayraktar KIZILELMA'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar AKINCI TİHA eşlik etti.