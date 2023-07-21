İstanbul'da indi- bindi ne kadar oldu ve taksilere zam geldi mi merak ediliyor. İstanbul indi- bindi ücreti 2023 ve İstanbul taksilere zam ne kadar geldi araştırılıyor. İstanbul'da taksilerin indi-bindi diye bilinen en kısa mesafe ücretinin zamlanmasıyla beraber, indi bindi ücretleri gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da indi- bindi ne kadar oldu? Taksilere zam geldi mi? İstanbul indi- bindi ücreti 2023!

Verdikleri hizmetten çok karıştıkları skandallarla adlarından söz ettiren taksiciler, bu kez "İndi-bindi" ücretlerine yapıldığı söylenen zamla gündeme geldi. İstanbul'da indi- bindi ne kadar oldu? Taksilere zam geldi mi? İstanbul indi- bindi ücreti 2023 soruları araştırılıyor. İstanbul'da indi- bindi ne kadar oldu ve taksilere zam geldi mi merak ediliyor. İstanbul'da indi- bindi ne kadar oldu? Taksilere zam geldi mi? İstanbul indi- bindi ücreti 2023! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA İNDİ- BİNDİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da taksilerin indi-bindi diye bilinen en kısa mesafe ücretinin 75 TL olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB kaynakları, alt komisyonda taksiciler tarafından böyle bir talebin dile getirildiğini ancak henüz kararın resmileşmediğini belirterek 27 Temmuz'daki UKOME toplantısını işaret etti.

TAKSİLERE ZAM GELDİ Mİ?

Sarı taksilerin sık sık gündeme geldiği İstanbul'da bu kez de indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası konuşuluyor. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.

İSTANBUL İNDİ- BİNDİ ÜCRETİ 2023

En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.