İstanbul'da ilçelere göre denize girilebilecek yerler listesi merak ediliyor. Valilik 96 plajın yer aldığı listeyi paylaştı. Bunun akabinde vatandaşlar, İstanbul'da ilçe ilçe denize girilecek plajlar listesi 2023! İstanbul'da denize girilebilecek yerler neresi? merak etti. İşte detaylar...

İstanbul Valiliği, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla kentteki yüzme alanları ve plajlarla ilgili alınan kararları duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saatleri uygulamalarında boğulmalara karşı engelli bireyleri de kapsayacak önlemlerin alınmasının sağlanacağına işaret edildi. İstanbul'da ilçe ilçe denize girilecek plajlar listesi 2023! İstanbul'da denize girilebilecek yerler neresi? İşte bilgiler...

İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLEBİLECEK YERLER NERESİ?

İstanbul Valiliği, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla şehir sınırları içerisinde belirlenen yerler haricinde, deniz, kıyı ve sahil şeritleri, göl, baraj gölü, dere, su birikintileri ve benzeri yerlere girmeyi yasakladı. İstanbul'da denize girilebilecek yerlerin listesini de yayımlayan Valilik, aralarında Kadıköy Suadiye Plajı ve Sarıyer Kilyos Plajı'nın da bulunduğu 96 noktayı paylaştı.

İSTANBUL'DA NERELERDE SUYA GİRMEK YASAKLANDI?

İstanbul sınırları içerisinde belirlenen yerler haricinde, deniz, kıyı ve sahil şeritleri, göl, baraj gölü, dere, su birikintileri ve benzeri yerlerde girmeye yasaklandığına vurgu yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirtilen alanlar dışında yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin pano, afiş ve uyarı levhalarının uygun yerlere konulacağı aktarıldı.

İLÇE İLÇE DENİZE GİRİLEBİLECEK YERLER LİSTESİ 2023

İstanbul Valiliği şehirde denize girilebilecek 96 noktanın listesini de yayımladı. İşte içinde Kadıköy Suadiye Plajı ve Tuzla Belediyesi Halk Plajı'nın da yer aldığı o liste;