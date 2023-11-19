Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak bugün kar yağışına dönerken kentte birçok yer beyaza büründü. Peki, İstanbul'da havalar ne zaman düzelecek, yağmur ne zaman duracak? İstanbul'da hava ne zaman normale dönecek?

İstanbul'da havalar ne zaman düzelecek, yağmur ne zaman duracak? İstanbul'da hava ne zaman normale dönecek?

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte hayatı olumsuz etkileyen yağış hakkında açıklamalarda bulundu. Böylece merak edilmekte olan İstanbul'da havalar ne zaman düzelecek, yağmur ne zaman duracak? Sorusu da yanıt buldu. Peki, İstanbul'da havalar ne zaman düzelecek, yağmur ne zaman duracak? İstanbul'da hava ne zaman normale dönecek?

İSTANBUL'DA HAVALAR NE ZAMAN DÜZELECEK, YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren, sabah saatlerinde yerini kısa süreli kara bırakan yağış ve eşlik eden şiddetli rüzgar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Vali Davut Gül ise yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, dünden itibaren etkili olan yağışlar neticesinde kentin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ile 82 kilogram aralığında yağış düştüğü, saat 09.00 itibarıyla en fazla yağışın Beykoz (82 kg/m2), Ümraniye (72,2 kg/m2), Sancaktepe (70,3 kg/m2) ve Sarıyer (70 kg/m2) ilçelerinde ölçüldüğü kaydedildi.