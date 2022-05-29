İstanbul'da hava sıcaklığı arttı, vatandaşlar sahile koştu - Haberler

İstanbul'da hava sıcaklığı arttı, vatandaşlar sahile koştu

Bebek Sahili dolup taştı

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini sahile attı. Bebek Sahili, yürüyüş yapanlar ve denize atlayanlarla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının artacağıyla ilgili açıklama yapılmıştı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte İstanbul'da vatandaşlar sahile akın etti. Bebek Sahili'ne gelen vatandaşlar, balık tutup yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlarda denize girdi. Ailesiyle birlikte sıcak havanın tadını çıkartan Erkan Başkan, "Bu sene kar altında kaldık. Çok soğuk. Hatta 2 hafta önceye kadar evimizde doğal gaz yaktık çünkü geceleri çok soğuk oluyor. Sıcak havayı bulduğumuz için de tadını çıkartıyoruz. Hem D vitamini hem boğaz havası alıyoruz hem de pazar kahvaltısını ve yürüyüşünü boğaz havasıyla yapalım dedik ailecek" şeklinde konuştu.

"Bu yazı biraz daha sıcak geçirecekmişiz gibi"

Sahilde bisiklet süren 17 yaşındaki Emre Yenercan, "Maalesef lastiğim patladı, şimdi onu değiştiriyordum. Genelde gün doğumuyla kalkarım ve bisiklet sürerim. Bu yazı sanki biraz daha sıcak geçirecekmişiz gibi geliyor. Küresel ısınmayla beraber mevsimler arasındaki farklar çok daha derinleşmeye başladı" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Salih Bodur, "Denize girdim, bayağı soğuk. Havalar daha oturmamış. 4 kişi geldik. Arkadaşlarım gaz verirse denize tekrar atlarım" ifadelerine yer verdi.

Denize atlamayı sevdiğini söyleyen Atilla Arslan, "Su biraz soğuk ama idare eder. Vücudun ısındıktan sonra girdiğinde üşüyorsun ama devamlı denizde kaldığında çok güzel, hava da güzel, su da güzel, deniz de güzel" diye belirtti.

Lisanslı yüzücü olan Ramazan Türkeroğlu, "Biz burada yaz kış yüzüyoruz. Ters akıntı antrenmanları yapıyoruz. Spor amaçlı yapıyoruz. Su soğuk ve güzel. Bizim vücudumuz alıştık tabii devamlı girdiğimiz için. Suyun soğuk olması bizi çok etkilemiyor. Burası akıntının ve rüzgarın yoğun olduğu yer ama seviyoruz"