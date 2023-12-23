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İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı?

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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sorusun yanıtlayacak niteliklerde önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı?

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sorusu, hafta sonu plan yapmakta olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmaya devam edilmekte. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklama merak edilmekte olan İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sorusunu yanıtladı. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı?

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek İstanbulluları uyardı. Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu. Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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