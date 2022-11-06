44. Kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonunda bu sene toplamda 60 bin kişinin koşması bekleniyor. Gerçekleştirilecek olan maraton nedeni ile birçok yol güzergahı araç trafiğine kapatıldı. Bu nedenle vatandaşlar İstanbul'da hangi yollar kapalı? Sorusunu merak ediyor. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı? 6 Kasım bugün hangi yollar kapalı? Bugün yollar neden kapalı?

İstanbul'da hangi yollar kapalı? Sorusu, merakla beklenen maraton gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. İstanbul Maratonunun gerçekleştirileceği rota güzergahları arasında bulunan birçok cadde taşıt trafiğine kapatıldı. Bu nedenle insanlar gün içerisinde 6 Kasım bugün hangi yollar kapalı? Sorusunu ve İstanbul'da hangi yollar kapalı? Sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı? 6 Kasım bugün hangi yollar kapalı? Bugün yollar neden kapalı?

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"

BUGÜN YOLLAR NEDEN KAPALI?

44. Kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu nedeniyle maratonun gerçekleşeceği güzergah üzerindeki birçok cadde taşıt trafiğine kapatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.