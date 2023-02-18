İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? Valilik açıkladı! Deprem için tahliye edilen 93 okulun adı ne? İstanbul'da hangi okullar boşaltılıyor?

İstanbul Valiliği, Pazartesi günü itibarıyla 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledileceğini duyurdu. Valilikten gelen açıklama sonrasında tahliye edilecek okullar araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da deprem için tahliye edilen 93 okulun adı ne? İstanbul'da deprem için hangi okullar boşaltılıyor? İşte detaylar...

Valilik açıkladı! İstanbul Valiliği'nden İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. İstanbul'da riskli 93 okuldaki öğrencilerin, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla depreme güvenli okullara nakledileceğini duyuruldu. Peki, İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da deprem için tahliye edilen 93 okulun adı ne? İstanbul'da deprem için hangi okullar boşaltılıyor? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HANGİ OKULLAR TAHLİYE EDİLECEK?

İstanbul Valiliği, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledileceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL DEPREM İÇİN TAHLİYE EDİLEN 93 OKUL ADI NE?