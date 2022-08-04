İstanbul'da hangi hastanede yangın çıktı? Son durum yangın söndürüldü mü? - Haberler

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İstanbul'da hangi hastanede yangın çıktı? Son durum yangın söndürüldü mü?

İstanbul'da hangi hastanede yangın çıktı? Son durum yangın söndürüldü mü?

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Bunun ardından vatandaşlarımız yangının söndürülüp söndürülmediğini merak etti. Hangi hastanede yangın çıktığı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da hangi hastanede yangın çıktı? Son durum yangın söndürüldü mü? Ölü veya yaralı var mı?

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Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'da hangi hastanede yangın çıktı? Son durum yangın söndürüldü mü? Ölü veya yaralı var mı? İşte detaylar haberimizde...

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan yangının ilk olarak hastanenin huzurevi kısmında çıktığı bilgisi edinildi.

İstanbul'da hangi hastanede yangın çıktı? Son durum yangın söndürüldü mü?

Bölgede bulunan basın mensuplarının kameralarına yansıyan görüntülerde ise bazı hastaların tekerlekli sandalyede bazılarının ise kucakta dışarı çıkartıldığı görüldü.

İstanbul'da hangi hastanede yangın çıktı? Son durum yangın söndürüldü mü?

Öte yandan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açıklamada bulundu. Arısoy konu hakkında "Yangın hastanenin huzurevi bölümünde çıktı. Duman sonrası hastaların tamamı tahliye edildi. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Erken fark edilip hastalar tahliye edildi. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim. Yangın büyümeden hepsi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hangi hastanede yangın çıktı? Son durum yangın söndürüldü mü?

Yangın sonrası bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son durum ile ilgili değerlendirmede bulundu. Tüm hastaların tahliye olduğunu ve bölgede can kaybı yaşanmadığını belirten İmamoğlu "Arkadaşlar kısa bir sürede kontrol altına alınacağını belirtiyor. 130 yıllık bir bina. Acil durumlar için havadan müdahale için hazır olunsa da bunun doğru olmayacağını düşünüyoruz. İçerde çalışan itfaiyeci arkadaşlar var ve binanın statik yapısının buna uygun olmadığı düşünülüyor. Esas olan can kaybının olmaması ve tüm gücümüzle müdahaleyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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