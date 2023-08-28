İstanbul'da halı saha maçı sonrası çıkan kavgada başından vurulan genç hayatını kaybetti

Bağcılar'da halı saha maçının ardından çıkan kavgada başından vurularak ağır yaralanan Mücahit C. yaşamını yitirdi.

MAÇ BİTTİ KAVGA BAŞLADI

Olay, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1245 Sokak üzerinde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı saha maçı yapan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

Maçın bitmesiyle birlikte soyunma odalarına taşan tartışmada karşı gruptan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başına, Batuhan Y. B. İsimli şahıs ise baldırına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. İsimli şahıs ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mücahit C. yoğun bakımda tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mücahit C. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken olay sonrası kaçan saldırganları polis ekiplerinin kameralardan tespit ettiği ve ara çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

TARTIŞMA ANLARI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, soyunma odalarının olduğu koridorda bir grubun soyunma odasının kapısında tartışma yaşadığı ve bir kişinin silahla soyunma odasının içine ateş açtığı görülüyor. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.