Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına geliyor! 23-24 Aralık İstanbul hava durumu!

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyordu. İşte detaylar...

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek İstanbulluları uyardı.

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına geliyor! 23-24 Aralık İstanbul hava durumu!

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına geliyor! 23-24 Aralık İstanbul hava durumu!

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İstanbul Hava Durumu Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına geliyor! 23-24 Aralık İstanbul hava durumu! Asgari ücret haftaya belli olur mu, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title