İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına geliyor! 23-24 Aralık İstanbul hava durumu!

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek İstanbulluları uyardı.

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.