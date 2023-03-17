İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Haftanın son günün gelmesiyle birlikte hafta sonunu dışarda geçirmek isteyen vatandaşların hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı yönünde arayışları hız kazandı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Deprem bölgesinde hafta sonu hava nasıl olacak? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son günlerde ülke genelinde genelinde yağışlar arttı. Yağmurlu havaların etkili olması sebebiyle "Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı?" Sorusunun yanıtı yurttaşlar tarafından araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Deprem bölgesinde hafta sonu hava nasıl olacak? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HAFA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji İstanbul'da hafta sonu havanın nasıl olacağını açıkladı. İstanbul'da 18 Mart Cumartesi günü hava 10 derece olacak ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışı etkili olacak. 19 Mart Pazar günü ise İstanbul'da hava 9 derece olacak ve yine yağmur yağacak.

DEPREM BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi. Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞCAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.