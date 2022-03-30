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İstanbullular güneşin tadını sahilde çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Veysel Ensar Gökcegözog - Genel
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İstanbullular güneşin tadını sahilde çıkarttı İstanbul'da baharın gelmesiyle birlikte havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar mesai saati bitimiyle birlikte ailelerini alıp sahillere ve parklara akın ederek güzel havanın tadını çıkardı.

İstanbullular güneşin tadını sahilde çıkarttı

İSTANBUL - İstanbul'da baharın gelmesiyle birlikte havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar mesai saati bitimiyle birlikte ailelerini alıp sahillere ve parklara akın ederek güzel havanın tadını çıkardı. Bakırköy sahilindeki yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kar ve yağmurlu havanın ardından bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Bugün ise mesai saati bitimiyle birlikte işlerinden evlerine dönen vatandaşlar ailelerini alıp sahil ve parklara akın ederek güneşli havanın tadını çıkardı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Bakırköy sahil boyunca uzanan parklarda, kendilerini çimlere ve deniz kıyısına atan vatandaşların neşeli anları ise dron ile havadan görüntülendi.

İstanbullular güneşin tadını sahilde çıkarttı

İstanbullular güneşin tadını sahilde çıkarttı

İstanbullular güneşin tadını sahilde çıkarttı

İstanbullular güneşin tadını sahilde çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Genel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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