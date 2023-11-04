İstanbul'da gol yağmuru! Pendikspor 4'ledi

Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında Pendikspor'a 4-2 mağlup oldu. Pendikspor'da eski Beşiktaşlı Welinton, 2 gol-1 asistle mücadeleye damga vurdu.

İstanbulspor ile Pendikspor, Süper Lig'in 11. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Pendikspor 4-2 kazandı.

WELINTON'DAN DUBLE

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram attı. İstanbulspor'un golleri 40. dakikada Alassane Ndao ve 89. dakikada Eduard Rroca'dan geldi.

PENDİK PUANINI 10 YAPTI

Bu sonucun ardından Pendikspor, Süper Lig'de puanını 10'a yükseltirken İstanbulspor, 5 puanda kaldı.