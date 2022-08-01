İstanbul'da gezilecek yerler listesi, İstanbul'da görülmesi gereken yerler

İstanbul'da gezilecek yerler deyince akla gelen ikonik yerlerin yanı sıra her semtinde farklı bir ruh, farklı bir ahenk buluyor. İki kıtanın birleşmesi görevini üstlenen İstanbul'u gezmek günlere sığmayabilir. Bu sebeple seyahat planlarınıza konaklamayı dahil etmek sizin için mantıklı bir seçim olacaktır. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığından dolayı, tarihi miraslar açısından zengindir. Yemek yerleri, tarihi mekanları ve işlek caddeleriyle insanları kendisine aşık eden İstanbul'da gezilecek yerlere bir göz atalım.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GEZİLECEK YERLER

İstanbul Avrupa yakası gezilecek yerler bakımından oldukça zengin bir kıtadır. Tarihi Yarımada'nın da yer aldığı bu kıtada Galata kulesi, Kapalı Çarşı, İstiklal Caddesi, Eminönü gibi birçok gezilecek yer bulunmakta.

İSTİKLAL CADDESİ

İçerisinde Cumhuriyet anıtının da yer aldığı ve şehrin en işlek caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi, İstanbul'un en eski semtlerinden birisi olan Beyoğlu'nda yer almakta. Ayrıca Türkiye'nin en popüler caddesi olma unvanını taşımaktadır.

GALATA KULESİ

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Galata kulesi, yıllar öncesinde gözetleme amacıyla inşa edilmiştir. Şu an müze olarak kullanılan galata kulesine ücreti dahilinde çıkmak ise mümkün. Zaman içerisinde birçok farklı restorasyona maruz kalan Galata kulesinin yapımı 1348 yılında tamamlanmıştır.

MISIR ÇARŞISI

İstanbul'un en eski çarşılarından birisi olan mısır çarşısı, Eminönü'nde konumlanmaktadır. İstanbul'un ruhunu en iyi yansıtan mekanlardan birisi olan mısır çarşısı, baharat kokuları, tatlıları ve ışıl ışıl parlayan tasarımıyla sizleri adeta büyüleyecek.

YEREBATAN SARNICI

526-527 Yılında şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bir sarnıçtır. Farklı atmosferiyle ziyaretçilerini büyüleyen Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyon işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şu an halka açık bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor.

EMİNÖNÜ

İstanbul içerisinde yer alan en kalabalık mekanlardan birisi olan Eminönü, balık tekneleriyle, turşucularıyla, simitçileriyle, mısırcılarıyla ve kestanecileriyle ikonik hale gelen, mutlaka gezmeniz gereken yerlerden birisidir. Ticari olarak da birçok farklı dükkanın burada yer alması Eminönü'nü daha cazip bir yer haline getiriyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GEZİLECEK YERLER

İstanbul Anadolu yakası gezilecek yerleri saymakla bitmez. Kız kulesi, Çamlıca tepesi, Anadolu kavağı gibi birçok yere ev sahipliği yapan Anadolu yakası gezilecek yerleri sizler için listeledik.

KIZ KULESİ

Farklı hikayeler ve efsaneler ile birlikte anılan kız kulesi, İstanbul boğazında yer almaktadır. Bir zamanlar boğazdan geçen gemilerden vergi alınmak amacıyla da kullanılan kız kulesine ücreti dahilinde girebilmek mümkün.

ÇAMLICA TEPESİ

İstanbul'da gezilecek yerler arasında yer alana Çamlıca tepesi, Üsküdar belediyesine bağlı ve İstanbul'un en popüler gezilecek mekanları arasında yer alıyor. Büyük Çamlıca ve küçük Çamlıca olmak üzere ikiye ayrılan Çamlıca tepesi içerisindeki köşklerde restoran ve kafeterya da yer alıyor.

ANADOLU KAVAĞI

İstanbul'da gezilecek yerler listesinde yer alan Anadolu kavağı, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı, küçük bir sahil semtidir. Ayrıca ismini, eskiden bu semtte bolca bulunan kavak ağaçlarından aldığı söyleniyor.

KÜÇÜKSU KASRI

İstanbul'un Küçüksu semtinde yer alan Küçüksu kasrı, zamanında padişahların kıyılardaki biniş noktalarından birisidir. Eski adı "Göksu Kasrı" olan bu kasır mutlaka görülmeye değer bir mimariye sahip.