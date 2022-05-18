İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haberler

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İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Genel
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İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı

Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Megakentin trafik yoğunluğu ise yağışın etkisiyle birlikte yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen yağış, bazı ilçelerde zaman zaman etkili olmaya başladı. Mesai saatinin bitiminde kısa süreli aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerle yoluna devam etti.

Öte yandan, mesai saati bitimi ve yağışın etkisiyle birlikte megakentin trafiği adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafikteki yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

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İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Genel

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