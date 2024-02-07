İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?

İstanbul'da yaşayanların ikametgahı ile ilgili yapılan araştırmalarda, listenin ilk 10 sırasında yer alan illerden birçoğunun kendi kütüklerinin bağlı olduğu ilin nüfusunun çoğu aslen İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ VAR?

Tokat: 478.587

Erzurum: 450.286

Malatya: 419.224

Samsun: 415.022

Trabzon: 411.065

Sinop: 365.925

Kars: 306.869

Rize: 304.722

Erzincan: 300.404

Mardin: 263.995

Van: 263.921