Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TÜİK'in son verilerine göre, 2023'te İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye düştü. Ancak İstanbul'un nüfusunun azalmasına rağmen, şehirde yaşayanların aslen nereli olduğu merak konusu. İstanbul'da en çok nereli var ve İstanbul'da en çok hangi memleketten insan yaşadığı gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?

İstanbul'da yaşayanların ikametgahı ile ilgili yapılan araştırmalarda, listenin ilk 10 sırasında yer alan illerden birçoğunun kendi kütüklerinin bağlı olduğu ilin nüfusunun çoğu aslen İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ VAR?

  • Sivas : 754.327
  • Kastamonu: 544.060
  • Ordu: 515.544
  • Giresun: 482.530

İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?

  • Tokat: 478.587
  • Erzurum: 450.286
  • Malatya: 419.224

İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?

  • Samsun: 415.022
  • Trabzon: 411.065
  • Sinop: 365.925
  • Kars: 306.869

İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?

  • Rize: 304.722
  • Erzincan: 300.404
  • Mardin: 263.995
  • Van: 263.921
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul Sivas Gündem Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title