İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?
TÜİK'in son verilerine göre, 2023'te İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye düştü. Ancak İstanbul'un nüfusunun azalmasına rağmen, şehirde yaşayanların aslen nereli olduğu merak konusu. İstanbul'da en çok nereli var ve İstanbul'da en çok hangi memleketten insan yaşadığı gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?
İstanbul'da yaşayanların ikametgahı ile ilgili yapılan araştırmalarda, listenin ilk 10 sırasında yer alan illerden birçoğunun kendi kütüklerinin bağlı olduğu ilin nüfusunun çoğu aslen İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var? Detaylar haberimizdedir…
İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ VAR?
- Sivas : 754.327
- Kastamonu: 544.060
- Ordu: 515.544
- Giresun: 482.530
- Tokat: 478.587
- Erzurum: 450.286
- Malatya: 419.224
- Samsun: 415.022
- Trabzon: 411.065
- Sinop: 365.925
- Kars: 306.869
- Rize: 304.722
- Erzincan: 300.404
- Mardin: 263.995
- Van: 263.921
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2023— tuik.gov.tr (@tuikbilgi) February 6, 2024
Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu
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