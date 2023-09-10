İstanbul'da Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası Düzenlendi

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) ve Electric Hybrid Cars Dergisi tarafından düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte çevreci ve teknoloji odaklı en yeni elektrikli ve hibrit modeller test edildi. Ayrıca yerli projeler de sergilendi.

Türkiye'de ilk kez 2019'da düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası'nın dördüncüsü İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği'nden (TEHAD) yapılan açıklamaya göre, TEHAD ve Electric Hybrid Cars Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası İstanbul Yenikapı'da bulunan etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Bu yıl Bridgestone'un ana sponsorluğunda, Akbank'ın Green Carpet sponsorluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji AŞ iş birliğiyle Electric Hybrid Cars Dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte, aralarında, ABB, Castrol, Citroen, E-Garaj, EniSolar, G-Charge, Honda, Hongqi, KIA, Lexus, Lixhium, Lumhouse, MG, Renault, Suzuki, Skywell, Sharz, Toyota, Voyah ve Wallbox gibi markaların çevreci, sessiz ve teknoloji odaklı en yeni elektrikli ve hibrit modelleri test edildi.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da otomotiv, teknoloji, finans, mobilite markalarının desteklediği, katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, pazara sunulan modellerden, henüz Türkiye'de yollara çıkmayan modellere kadar birbirinden özel elektrikli ve hibrit araçlar boy gösterdi.

Öte yandan, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında, binlerce otomobil ve teknoloji meraklısı iki gün boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı buldu.

"Elektromobilite dalga dalga büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, otomotiv sektörünün elektromobiliteye evrildiğini hem dünyada hem de Türkiye'de daha fazla gördüklerini belirterek, mobilite sektörünü, hem üreticiler hem de kural koyucular ve yönetimler gibi tüm paydaşlarla birlikte büyüttüklerini kaydetti.

Bayram, "Dalga dalga büyüyen elektromobilitenin, esnek, yenilikçi ve gelenekselliğin ötesindeki bakış açısıyla çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz de bunun bir kanıtı. Etkinliğimizin ilk yıllarında bir elin parmaklarını geçmeyen ürün çeşitliliğinin bugün geldiği noktayı hepimiz net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.