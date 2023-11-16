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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Kasım İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek?

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi olacak. 16 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek ve İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 16 Kasım Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Kasım İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek?