İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Fırınlarda tekli ekmek kaç TL?
Gündem Haberleri
İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapıldı. İTO Meclisi'nde alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı güncellendi. Peki, Fırınlarda tekli ekmek kaç TL? İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam mı geldi?
İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin değişti. İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Fırınlarda tekli ekmek kaç TL?
İSTANBUL'DA EKMEK FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
YÜZDE 30 ZAM
İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.