Son zamanlarda gelen zamların yanı sıra vatandaşlar tarafından İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyordu. Bir süredir gündemde yer alan İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek kaç TL oldu? Soruları, yapılan açıklamalar ile yanıt buldu. Peki, İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek kaç TL oldu? İTO Meclisi açıkladı! İşte İstanbul'da ekmeğin yeni fiyatı!

İTO'dan karar çıktı! Asgari ücretin ardından bir zam da ekmeğe geliyor

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? Sorusu, bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. İTO Meclisi tarafından alınmakta olan kararın ardından İstanbul ekmek fiyatlarında, 1 Ocak'tan sonra yürürlüğe girecek kararla değişiklik gösterecek. Peki, İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek kaç TL oldu? İTO Meclisi açıkladı! İşte İstanbul'da ekmeğin yeni fiyatı!

İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM MI GELDİ?

İTO Meclisi'nden alınana kara göre 2022 yılında ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 28,9 zamlanarak 25 TL'ye çıktı. Böylece, İstanbul'da halihazırda 260 gram ekmeği 5 TL'den satan fırıncılar, 200 gram ekmeği 5 TL'den satmış olacak. 2023 yılı 1 Ocak tarihi itibari ile yürürlüğe girecek kararla, 240 gram ekmek 6 TL'den satılabilecek.