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İstanbul'da Dünya Saati Uygulaması

Xinhua - Genel
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İstanbul'da Dünya Saati Uygulaması

İSTANBUL, 27 Mart (Xinhua) — Kolaj fotoğrafta, İstanbul'daki İstanbul Boğazı üzerindeki bir köprünün Dünya Saati uygulaması öncesindeki (üstte) ve uygulama sırasındaki hali görülüyor, 26 Mart 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

İSTANBUL (Xinhua) - İSTANBUL, 27 Mart (Xinhua) — Kolaj fotoğrafta, İstanbul'daki İstanbul Boğazı üzerindeki bir köprünün Dünya Saati uygulaması öncesindeki (üstte) ve uygulama sırasındaki hali görülüyor, 26 Mart 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Xinhua / Genel

İstanbul Boğazı, İstanbul, 27 Mart, Mart, Genel, Haberler

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