İstanbul'da Dünya Saati Uygulaması
Xinhua - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İSTANBUL, 27 Mart (Xinhua) — Kolaj fotoğrafta, İstanbul'daki İstanbul Boğazı üzerindeki bir köprünün Dünya Saati uygulaması öncesindeki (üstte) ve uygulama sırasındaki hali görülüyor, 26 Mart 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
İSTANBUL (Xinhua) - İSTANBUL, 27 Mart (Xinhua) — Kolaj fotoğrafta, İstanbul'daki İstanbul Boğazı üzerindeki bir köprünün Dünya Saati uygulaması öncesindeki (üstte) ve uygulama sırasındaki hali görülüyor, 26 Mart 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Xinhua / Genel