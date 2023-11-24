İstanbul'da Dünya Aşçılar Şampiyonası düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen 10. İİT Helal Expo Fuarı 2023 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Dünya Aşçılar Şampiyonası, gastronomi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. 30 ülkeden gelen 300 aşçı ile Türkiye'den katılanlar toplamda 1000 aşçının yarıştığı şampiyona, Türk mutfağını ve kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Şampiyona, gastronomi turizmini geliştirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023 etkinliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Dünya Aşçılar Şampiyonası gastronomi dünyasının ünlü isimlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı 2023 ikinci gününde devam ediyor.

26 Kasım'da sona erecek Dünya Aşçılar Şampiyonası'na bu yıl 30 ülkeden gelen 300 aşçı ile Türkiye'den katılanlar toplam 1000 aşçı katılıyor.

Fuar kapsamında, Discover Events ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) işbirliğinde düzenlenen Dünya Aşçılar Şampiyonası, Türkiye'nin köklü tarihini ve zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtacak, lezzet dolu bir kapı açıyor. 2018'den beri düzenlenen şampiyona, Helal Fuarı'nın gücünden de faydalanarak uluslararası network için büyük bir fırsat yaratıyor.

Hedef gastronomi turizmini daha da üst seviyelere taşımak

TAŞPAKON Yönetim Kurulu Başkanı ve şef Öner Çulfaz, kültür şehri olan İstanbul'da Dünya Aşçılar Şampiyonası'nı 5'inci kez gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Çulfaz, "Türk gastronomisini yöresel, bölgesel ve ülkesel bazda yükseltmek istiyoruz. Bu organizasyon ile gastronomi turizmini daha da üst düzey seviyelere taşıyacağız." dedi.

Geçen yıl kuru fasulyeden suşi, yoğurt tozundan cacığın yapıldığı yarışma bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. Başta Türkiye olmak üzere Rusya, Mısır, Azerbaycan, İran, Tunus gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefler 20 kategoride yarışıyor.

Filistin'de hayatını kaybedenler için helva kavruldu

Yarışmanın ilk ve ikinci günü lise ve üniversite düzeyinde aşçılık öğrencileri ile uluslararası milli takım şeflerinin bireysel yarışmaları yapıldı.

Şefler farklı ülkelerden gelen lezzet ürünleri ile yaratıcılıkta sınır tanımayan "fine dining" restoran tabakları hazırladılar. Ünlü şeflerden oluşan jürinin değerlendirmesine sunulan lezzetler mizanplus, yaratıcılık, hijyen, sıfır atık gibi kategoriler üzerinden değerlendiriliyor.

İlk günkü yarışma sonucunda 1. Conditor Cakes kategorisinde Rusya birinci oldu. Rusya Restorancılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Sharipov, burada birinci veya ikinci olmanın önemli olmadığını vurgulayarak "Peru'dan İran'a, Mısır'dan Moldova'ya, Kazakistan'dan Azerbaycan'a tüm dünyadan şeflerle müthiş bir dostluk kurduk, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Börek, çiğ köfte, baklava, katmer, kahve workshopların yapıldığı yarışmanın ilk gününde Filistin'de hayatını kaybedenler için de helva kavrulup ziyaretçilere dağıtıldı.

Antik Hitit'ten bereket ekmeği

İkinci günün ise öne çıkan ana ürünü ekmek oldu. Gaziosmanpaşa Kartaneleri Kadın Kooperatifinden Özlem Öner ve Büşra Özdoğan'ın yaptığı 20 çeşit ekmek ve Çorum'dan katılan Aylin Memik'in yaptığı Hitit ekmekleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

Hititler döneminde, bolluk ve bereket getirmesi için yapılan üzüm salkımı ekmek ile şenlik kutlamaları için yapılan kayısılı ekmek günün favorisi oldu.

Yarışmanın ikinci günü ayrıca bireysel ve okullar arası yarışmalar yapıldı. Okullar arası yarışmada, Makarna kategorisinde Nida Dediğin, Balık kategorisinde Musa Efe, Modern Mutfak kategorisinde Kutay Can altın madalyayı kazanırken Kuzey Kavruk ise Altın Şef oldu.

Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda günün kazananları İran, Kazakistan ve Tataristan'dan geldi. Display kategorisinde İranlı Marzieh Gha, balık'a Kazakistan'dan Fakhod Kholbaev ve kuzuda Tataristan'dan İlya Florov altın madalya kazandılar.