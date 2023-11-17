Küçükçekmece'de meydana gelen doğal gaz patlamasında kaç ölü ve kaç yaralı olduğu merak ediliyor. İstanbul doğal gaz patlamasında son durum nedir gündeme geliyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Peki, İstanbul'da doğal gaz patlaması! Küçükçekmece'de doğal gaz patlamasında kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

İstanbul'da doğal gaz patlaması meydana geldi. Küçükçekmece'de doğal gaz patlamasında kaç kişi öldü, kaç yaralı var merak ediliyor. İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen bir patlama meydana geldi. İstanbul'da doğal gaz patlaması! Küçükçekmece'de doğal gaz patlamasında kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA DOĞAL GAZ PATLAMASI

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOĞAL GAZ PATLAMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 4 katlı bir binanın bodrum katında patlama oldu. İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.