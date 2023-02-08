Türkiye'de son günlerde yaşanan depremlerin ardından büyük İstanbul depremi sıkça dile getirilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da depreme en dayanıklı yerler! İstanbul'da depreme dayanaklı ve dayanaksız ilçeler hangileri? Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör açıkladı!

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İstanbul'da depreme en dayanıklı yerler! Türkiye'de son günlerde yaşanan depremlerin ardından büyük İstanbul depremi sıkça dile getirilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da depreme en dayanıklı yerler! İstanbul'da depreme dayanaklı ve dayanaksız ilçeler hangileri? İşte, Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklaması...

İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKLI YERLER

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, deprem bakımından İstanbul'un en güvenli ve en riskli ilçelerini açıkladı.

Prof. Dr. Celal Şengör, Anadolu Hisarı; Kartal, Ataşehir ve Pendik'in kuzeyinin sağlam olduğunu belirtti ve "Anadolu Yakası'nın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güneyi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün güneyine bir şerit çiz sahile paralel. Anadolu Hisarı; Ataşehir, Kartal ve Pendik'in kuzeyi sağlamdır" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Şengör, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'nin deprem açısından sıkıntılı bölgeler olduğunu etti ve Beylikdüzü ve Küçükçekmece tabakalarının genç olduğunu söyledi.

Şengör, tarihi yarımada bölgesinin zeminin ise çok sağlam olduğunu söyledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör; Ulus, Etiler ve Beşiktaş'ın da sahil bölgeleri haricinde sağlam olduğunu belirtti.