Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamalar ile birlikte İstanbul'da deprem olursa ne olur? Sorusunu yanıtladı. Merak edilmekte olan İstanbul'da deprem olursa ne olur? Sorusu yanıt buldu. Peki, İstanbul'da deprem olursa ne olur? İstanbul'da deprem olursa ekonomiye ne olur?

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamalar ile birlikte İstanbul'da deprem olursa ne olur?sorusunu yanıtladı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) İzmir için yol haritası belirlemek amacıyla bir araya geldi. Peki, İstanbul'da deprem olursa ne olur? İstanbul'da deprem olursa ekonomiye ne olur?

İSTANBUL'DA DEPREM OLURSA NE OLUR?

İstanbul ve Marmara depreminin Marmara bölgesindeki ekonominin çarklarını durduracağını savunan Prof. Dr. Naci Görür, "Beklediğimiz İstanbul depremi Marmara bölgesindeki ekonominin çarklarını durduracak. İş dünyası biz depreme hazırız diyemez. Marmara bölgesi üretim, sanayi ve ticaretin yüzde 60'ı ve daha fazlasını kapsıyor. Bu çarklar durduğu zaman, üretemez olduğu zaman bu ekonomiyi 2 sene içinde eski kapasite kavuşturamazsınız. 10 seneye kendine getiremezsiniz. Ekonominin çarkları durduğu Marmara bölgesinde, Türkiye ekonomik olarak diz üstü çöker. Çünkü ekonominin beyni, atardamarı Marmara bölgesi, onu durdurduğunuzda Türkiye diz üstü çöker. Ekonomik bağımsızlığını yitirir" dedi.