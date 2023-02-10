Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da da deprem ne zaman olacak? Naci Görür'den ürküten deprem uyarısı!

Gündem Haberleri

İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da da deprem ne zaman olacak? Naci Görür'den ürküten deprem uyarısı!

Naci Görür tarafından yapılan uyarı ile birlikte İstanbul'da deprem olacak mı? sorusu yanıt buldu. Tahmin olarak belirli bir yılı işaret eden Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da da deprem ne zaman olacak? Naci Görür'den ürküten deprem uyarısı!

Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız depremde hayatını kaybettiMalatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız depremde hayatını kaybetti
Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kameradaElazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada
Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen küçük Cemile kahretti: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayımEnkaz altında kurtarılmayı bekleyen küçük Cemile kahretti: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım
Deprem bölgesinde can kaybı ne kadar oldu? Deprem bölgesinde süreç nasıl ilemeyecek?Deprem bölgesinde can kaybı ne kadar oldu? Deprem bölgesinde süreç nasıl ilemeyecek?

İstanbul'da deprem olacak mı? Sorusu, Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle gündemde yer alıyor. Uzun zamandır gerçekleşeceği söylenen depremin ne zaman olacağına dair tahminleri Naci Görür paylaştı. Peki, İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da da deprem ne zaman olacak? Naci Görür'den ürküten deprem uyarısı!

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Ülke olarak 7 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremle mücadele ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten bir uyarı geldi. TGRT Haber ekranlarına konuk olan Görür, "Zaman vermek mümkün değil ama periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesi'nde 1999'dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64'tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" dedi.

"BİR KALKARIZ Kİ OLAN OLMUŞ"

Düzce depremi için yaptıkları uyarıyı hatırlatan Görür, "Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara, Düzce iki yer tehdit haline geldi. Biz milleti korkutmak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık. Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş. Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" şeklinde konuştu.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title