Naci Görür tarafından yapılan uyarı ile birlikte İstanbul'da deprem olacak mı? sorusu yanıt buldu. Tahmin olarak belirli bir yılı işaret eden Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da da deprem ne zaman olacak? Naci Görür'den ürküten deprem uyarısı!

Deprem bölgesinde can kaybı ne kadar oldu? Deprem bölgesinde süreç nasıl ilemeyecek?

İstanbul'da deprem olacak mı? Sorusu, Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle gündemde yer alıyor. Uzun zamandır gerçekleşeceği söylenen depremin ne zaman olacağına dair tahminleri Naci Görür paylaştı. Peki, İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da da deprem ne zaman olacak? Naci Görür'den ürküten deprem uyarısı!

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Ülke olarak 7 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremle mücadele ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten bir uyarı geldi. TGRT Haber ekranlarına konuk olan Görür, "Zaman vermek mümkün değil ama periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesi'nde 1999'dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64'tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" dedi.

"BİR KALKARIZ Kİ OLAN OLMUŞ"

Düzce depremi için yaptıkları uyarıyı hatırlatan Görür, "Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara, Düzce iki yer tehdit haline geldi. Biz milleti korkutmak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık. Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş. Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" şeklinde konuştu.