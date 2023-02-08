Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından İstanbul'da deprem olacak mı? Merak ediliyor. Birçok kişi tarafından uzun yıllardır geleceği öngörülen Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Soruları yapılan açıklamalar ile yanıt buldu. Peki, İstanbul'da deprem olacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte Naci Görür'den deprem uyarısı!

İstanbul'da deprem olacak mı? Sorusu, Naci Görür tarafından yapılan uyarı ile birlikte yanıt buldu. Tahmin olarak belirli bir yılı işaret eden Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul'da deprem olacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte Naci Görür'den deprem uyarısı!

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Ülke olarak 7 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremle mücadele ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten bir uyarı geldi. TGRT Haber ekranlarına konuk olan Görür, "Zaman vermek mümkün değil ama periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesi'nde 1999'dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64'tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" dedi.

"BİR KALKARIZ Kİ OLAN OLMUŞ"

Düzce depremi için yaptıkları uyarıyı hatırlatan Görür, "Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara, Düzce iki yer tehdit haline geldi. Biz milleti korkutmak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık. Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş. Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" şeklinde konuştu.