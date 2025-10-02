İstanbul'da deprem ne zaman oldu? 2 Ekim deprem kaç büyüklüğünde oldu, hangi şehirlerde hissedildi?

"Marmara'da deprem mi oldu?" ya da "Hangi bölgede deprem oldu?" gibi sorular, özellikle Tekirdağ'da hissedilen sarsıntı sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında zirveye yükseldi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, 2 Ekim 2025 tarihli güncel verileri paylaşarak bölgedeki sismik aktiviteleri anında kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2 EKİM DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Tekirdağ açıklarında yaşanan sarsıntı, bölgeyi rahatsız etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 2 Ekim 2025 tarihli güncel verileri, tüm deprem ivmelerini anbean takipçilerine duyuruyor. Özellikle Sındırgı çevresinde kayıt edilen hafif şiddette artçı depremler sürerken, uzmanlar halkı dikkatli olmaya ve olası sarsıntılara hazırlıklı bulunmaya davet ediyor.

2 EKİM DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem paniğe neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi olan depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6.71 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin birçok noktasında hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

DEPREMDE YIKIM OLDU MU?

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Yetkililer bölgede saha taramalarını sürdürürken, olası hasar durumlarına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Şu an için can kaybı ya da ciddi bir yıkım bildirilmedi. Gelişmeler oldukça, resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar doğrultusunda haber sitemiz üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

DEPREMDEN HANGİ ŞEHİRLER ETKİLENDİ?

Tekirdağ merkezli meydana gelen deprem, yalnızca Tekirdağ'la sınırlı kalmadı; çevre illerde de hissedildi. Özellikle İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale gibi Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirlerde yaşayan vatandaşlar da sarsıntıyı net şekilde hissetti.

Bazı bölgelerde kısa süreli panik yaşanırken, sosyal medya üzerinden "Deprem oldu mu?" sorusu en çok aratılan konular arasında yer aldı. Depremin merkez üssüne yakın olan ilçelerde sarsıntının daha şiddetli hissedildiği belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.