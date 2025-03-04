İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi
?Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen depremler, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sarsıntıları anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, deprem mi oldu? 4 Mart 2025 Salı Ege Denizi'nde deprem meydana geldi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...?
Ege Denizi'nde son dönemde artan deprem aktiviteleri, bölge halkının endişesini artırıyor. Vatandaşlar, "Ege Denizi'nde deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 4 Mart 2025 Salı itibarıyla günün en son depremlerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem bilgileri ve detaylar...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.