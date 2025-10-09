İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da yaşanan deprem, şehri kısa süreli bir panikle karşılattı. Birçok noktada hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, konunun geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve uzman yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izleyip, topladıkları verileri şeffaf ve düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet siteleri aracılığıyla güncel deprem bilgilerine ve ayrıntılı raporlara kolayca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, deprem verilerini paylaşmanın ötesinde, toplumda afet farkındalığını artırmak için eğitim programları, seminerler ve tatbikatlar düzenleyerek vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlar. Kandilli Rasathanesi ise sismik hareketleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek, depremler hakkında kapsamlı ve ayrıntılı raporlar sunmaktadır.

9 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabah erken saatlerde gerçekleşen sarsıntının ardından birçok kişi "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sayesinde deprem haberi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. 9 Ekim 2025 tarihine ait son deprem verilerine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerinden erişebilir, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik detayları öğrenebilirsiniz.