İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin ilk veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Olayla ilgili ayrıntılar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki deprem faaliyetlerini anlık olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılarla ilgili güncel veriler ve son 500 depremin ayrıntılarına, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişilebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

8 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketleri anlık olarak izleyerek, elde ettiği verileri hızlı, doğru ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı olarak değerlendiren kurum, yalnızca veri sunmakla kalmayıp, afet bilincini artırmak ve toplumu olası risklere karşı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de yürütmektedir.