İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle güne sarsılarak başladı. Şehrin birçok noktasında hissedilen kısa ama etkili sarsıntı, vatandaşlarda ani bir panik oluşturdu. Sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" sorusu hızla yayılırken, binlerce kişi yaşadıklarını paylaşarak konuyu gündemin en üst sırasına taşıdı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin detaylar ile uzman görüşleri haberimizin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip, elde ettikleri verileri kamuoyuyla şeffaf ve düzenli şekilde paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem bilgilerine ve son depremlerle ilgili detaylara kolaylıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, deprem verilerinin paylaşımının ötesinde, toplumda afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenleyerek hazırlıklı olmayı teşvik eder. Kandilli Rasathanesi ise sismik faaliyetleri bilimsel tekniklerle inceleyip, detaylı ve kapsamlı raporlar sunarak depremler hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

8 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen sarsıntının ardından pek çok kişi, " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, deprem haberinin kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. 8 Ekim 2025 tarihine ait son depremlerle ilgili detaylı bilgiye Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi platformlarından ulaşabilir, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik verileri öğrenebilirsiniz.