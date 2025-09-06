İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ile büyüklüğüne ilişkin veriler kamuoyuna duyurulurken, olayla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki deprem hareketliliğini anlık olarak takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremlere ilişkin verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılara dair güncel bilgiler ile son 500 depremin detaylarına, kurumun resmî internet sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşmak mümkündür.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri güvenilir ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bununla birlikte kurum, yalnızca teknik bilgi sunmakla kalmayıp, afet farkındalığını artırmak ve toplumu olası risklere karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütmektedir.

6 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

