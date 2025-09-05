İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 5 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk açıklamalara göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki sismik hareketliliği sürekli olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere ilişkin verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Kurumun resmî internet sitesinde, özellikle hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgilere ve son 500 depremin ayrıntılarına herkes kolaylıkla erişebilir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde yaşanan depremleri anlık olarak takip eden AFAD Deprem Dairesi, elde ettiği verileri güvenilir bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Kurum, yalnızca veri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda afet bilincini geliştirmek ve toplumun olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak adına çeşitli bilinçlendirme çalışmaları da yürütmektedir.

5 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

