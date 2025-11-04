İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle hareketli anlar yaşadı. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Kısa sürede sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları yapılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak açıklayarak vatandaşları doğru şekilde bilgilendiriyor. Kurum, yıl boyunca afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak için eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri de yürütüyor.

Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem güncel verilere erişimi kolaylaştırıyor hem de uzmanlar için risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listeler, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda kamuoyunun deprem farkındalığını artırmak ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak güncelleniyor.

04 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

04 Kasım 2025 Salı sabahı İstanbul'da hissedilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar, sabah erken saatlerde meydana gelen depremin ardından tedirginlik yaşadı. Depremle birlikte sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, kısa süre içinde depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği kamuoyuyla paylaşıldı. Her iki kurum da vatandaşları sadece resmi kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate almaları konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan "Son Depremler" listesi, Türkiye genelindeki güncel sarsıntı verilerine kolay erişim sağlarken, uzmanların risk değerlendirmelerinde önemli bir kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor.