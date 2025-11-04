Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul sabah saatlerinde korkutan bir sarsıntıyla güne başladı. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar sosyal medyada "deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşırken, AFAD'dan ilk açıklama geldi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle hareketli anlar yaşadı. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Kısa sürede sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları yapılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak açıklayarak vatandaşları doğru şekilde bilgilendiriyor. Kurum, yıl boyunca afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak için eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri de yürütüyor.

Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem güncel verilere erişimi kolaylaştırıyor hem de uzmanlar için risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listeler, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda kamuoyunun deprem farkındalığını artırmak ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak güncelleniyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

04 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

04 Kasım 2025 Salı sabahı İstanbul'da hissedilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar, sabah erken saatlerde meydana gelen depremin ardından tedirginlik yaşadı. Depremle birlikte sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, kısa süre içinde depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği kamuoyuyla paylaşıldı. Her iki kurum da vatandaşları sadece resmi kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate almaları konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan "Son Depremler" listesi, Türkiye genelindeki güncel sarsıntı verilerine kolay erişim sağlarken, uzmanların risk değerlendirmelerinde önemli bir kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Vinç dehşeti! Mahalleli deprem oluyor sandı

Vinç dehşeti! Mahalleli deprem oluyor sandı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.